Латвия упростила въезд в страну для россиян

Власти Латвийской республики упростили правила посещения страны гражданами России. С 1 марта для того, чтобы попасть на территорию прибалтийского государства, достаточно показать отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского МИД.

Сейм Латвии одобрил штрафы за демонстрацию советской техники

Как подчеркнули в ведомстве, тем самым Рига показывает, что она не делит страны на группы риска. До этого въехать в Латвию из России можно было лишь в исключительных случаях и по серьезному поводу.

С 11 октября в республике действует режим чрезвычайного положения для ограничения распространения COVID-19.

Ранее российский посол в Латвии Михаил Ванин заявил, что Рига проводит сознательную линию на сворачивание связей с РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pexels.com
ТЕГИ:РоссиянеТестКоронавирусМИДЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры