Латвия упростила въезд в страну для россиян

Как подчеркнули в ведомстве, тем самым Рига показывает, что она не делит страны на группы риска. До этого въехать в Латвию из России можно было лишь в исключительных случаях и по серьезному поводу.

С 11 октября в республике действует режим чрезвычайного положения для ограничения распространения COVID-19.

Ранее российский посол в Латвии Михаил Ванин заявил, что Рига проводит сознательную линию на сворачивание связей с РФ.

