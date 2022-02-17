Латвия упростила въезд в страну для россиян
Власти Латвийской республики упростили правила посещения страны гражданами России. С 1 марта для того, чтобы попасть на территорию прибалтийского государства, достаточно показать отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, тем самым Рига показывает, что она не делит страны на группы риска. До этого въехать в Латвию из России можно было лишь в исключительных случаях и по серьезному поводу.
С 11 октября в республике действует режим чрезвычайного положения для ограничения распространения COVID-19.
Ранее российский посол в Латвии Михаил Ванин заявил, что Рига проводит сознательную линию на сворачивание связей с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru