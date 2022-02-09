Посол РФ: Латвия сознательно сворачивает связи с РФ
9 февраля 202220:57
Посол РФ в Латвии заявил, что Рига проводит сознательную линию на сворачивание связей с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
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9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru