Посол РФ: Латвия сознательно сворачивает связи с РФ

Посол РФ в Латвии заявил, что Рига проводит сознательную линию на сворачивание связей с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:Латвия
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