Латвия обратилась за международной помощью из-за коронавируса
Власти Латвии обратились в механизм гражданской защиты Евросоюза из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что проблема заключается в перегруженности больниц пациентами с коронавирусом. В связи с этим Латвия нуждается в дополнительных аппаратах ИВЛ, больничных койках и другом спецоборудовании.
Кроме того, власти не исключают возможности перевозки пациентов на лечение за рубеж и привлечения иностранных врачей.
В Латвии ранее был введен полный локдаун на месяц в связи с ростом заражений COVID. В стране на текущей неделе был зарегистрирован новый суточный рекорд по числу случаев заражения коронавирусом - 2 935, 23 пациента скончались.
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