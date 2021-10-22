Латвия обратилась за международной помощью из-за коронавируса

Власти Латвии обратились в механизм гражданской защиты Евросоюза из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Экс-глава ЦИК Латвии, ратующий против вакцинации, умер от коронавируса

Отмечается, что проблема заключается в перегруженности больниц пациентами с коронавирусом. В связи с этим Латвия нуждается в дополнительных аппаратах ИВЛ, больничных койках и другом спецоборудовании.

Кроме того, власти не исключают возможности перевозки пациентов на лечение за рубеж и привлечения иностранных врачей.

В Латвии ранее был введен полный локдаун на месяц в связи с ростом заражений COVID. В стране на текущей неделе был зарегистрирован новый суточный рекорд по числу случаев заражения коронавирусом - 2 935, 23 пациента скончались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛатвияКоронавирус
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