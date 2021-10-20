В Латвии ввели локдаун до 15 ноября
Кабинет министров Латвии принял решение ввести в стране жёсткий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщает агентство LETA.
В период с 21 октября по 15 ноября все магазины, кроме продающих товаров первой необходимости, будут закрыты. Гражданам запретят покидать место жительства в ночное время с 20:00 до 5:00 часов, в автомобилях смогут находиться не более двух человек, не являющихся родственниками.
Также будет запрещено проведение развлекательных мероприятий и предоставление различных услуг, учеников отправят на дистанционное обучение, в детских садах будут работать только дежурные группы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. За работниками сохраняется заработная плата, однако платить её должны работодатели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- В Латвии ввели локдаун до 15 ноября
- В Краснодарском крае проверят информацию о смерти ребёнка из-за отказа скорой приехать
- Путин подписал указ о нерабочих днях из-за коронавируса
- Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
- В НАТО заявили, что готовы к диалогу с Россией
- Курс биткоина впервые превысил 66 тысяч долларов
- Росстат: Всероссийская перепись населения продолжится в обычном режиме
- Собчак рассказала о допросе в Сочи
- «Почта России» рассказала о работе отделений в нерабочие дни
- Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru