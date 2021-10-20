В Латвии ввели локдаун до 15 ноября

Кабинет министров Латвии принял решение ввести в стране жёсткий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщает агентство LETA.

В период с 21 октября по 15 ноября все магазины, кроме продающих товаров первой необходимости, будут закрыты. Гражданам запретят покидать место жительства в ночное время с 20:00 до 5:00 часов, в автомобилях смогут находиться не более двух человек, не являющихся родственниками.

Также будет запрещено проведение развлекательных мероприятий и предоставление различных услуг, учеников отправят на дистанционное обучение, в детских садах будут работать только дежурные группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. За работниками сохраняется заработная плата, однако платить её должны работодатели.

