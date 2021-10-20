Экс-глава ЦИК Латвии, ратующий против вакцинации, умер от коронавируса

Экс-глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арнис Цимдарс умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил телеканал LTV.

Цимдарсу было 58 лет. В последние годы политик был известен как сооснователь партии «Латвия на первом месте», которая была известна в том числе заявлениями против вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что Цимдарс был главой ЦИК вплоть до 2019 года.

