Экс-глава ЦИК Латвии, ратующий против вакцинации, умер от коронавируса

Экс-глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арнис Цимдарс умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил телеканал LTV.

Цимдарсу было 58 лет. В последние годы политик был известен как сооснователь партии «Латвия на первом месте», которая была известна в том числе заявлениями против вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что Цимдарс был главой ЦИК вплоть до 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияЦИКЛатвия
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