Latvijas Gāze может перейти на оплату газа из России в рублях

Там считают, что это не нарушит ограничительные меры в отношении Москвы. Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна.

При этом отмечается, что запасов природного газа в хранилищах Latvijas Gāze хватит для выполнения обязательства перед потребителями.

Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в Словакию невозможно прекратить.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли. Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро.

