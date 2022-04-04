Latvijas Gāze может перейти на оплату газа из России в рублях
Компания Latvijas Gāze из Латвии рассмотрит возможность оплаты газа из России в рублях, следует из пресс-релиза компании.
Там считают, что это не нарушит ограничительные меры в отношении Москвы. Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна.
При этом отмечается, что запасов природного газа в хранилищах Latvijas Gāze хватит для выполнения обязательства перед потребителями.
Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в Словакию невозможно прекратить.
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой глава государства подписал указ о переводе оплаты за российский газ недружественными странами в рубли. Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы обезопасить российскую торговлю, а также из-за санкций у РФ не отобрали доллары и евро.
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