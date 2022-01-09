Зрители латвийского ТВ возмутились из-за перевода концерта Depeche Mode

Голос переводчика звучал даже громче, чем сами Depeche Mode, отмечает «Российская газета».

В соответствии с законами Латвии в СМИ любые иностранные слова должны перекрываться латышскими, отмечает Sputnik Латвия.

Музыкальные поклонники в соцсетях возмутились новшеству.

«Невероятно и ужасно: ЛТВ переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе с артистами Enjoy The Silence, и это тоже все переводится. Можно, конечно, охранять латышский язык, но…» - опубликовала один из самых мягких комментариев Alise Pabērza.

Отмечается, что о реакции музыкантов на бесцеремонное обращение с их творчеством не известна.

