Пригожин поддержал запрет на въезд в Россию артистов-русофобов

Российский сенатор Алексей Пушков предложил запретить въезд в страну зарубежным представителям эстрады, которые «делают деньги в России, а затем поливают нас грязью».

Пушков написал в своем Twitter что тем самым их можно приравнять к политикам, враждебным по отношению к России. Он при этом подчеркнул, что говорит не об отечественных артистах, эмигрировавших за границу и выступающих с критикой.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что Россия не должна превращаться в изгоя, но и враждебно настроенные иностранные артисты не должны в неё приезжать.