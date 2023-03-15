Латвийские спецслужбы попросили доносить о провокаторах во время шествия ветеранов СС

Латвийская Служба государственной безопасности предостерегла сограждан о том, что пророссийски настроенные соотечественники якобы готовят провокации во время шествия в честь ветеранов Латышского легиона СС, бывшего частью армии нацистской Германии. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

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Отмечается, что подобные шествия проходят в Риге ежегодно. В ведомстве обратились к участникам мероприятия воздержаться от реакций на провокации и сообщать об их организаторах в спецслужбы Латвии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал «изолировать от общества» жителей страны, не поддерживающих антироссийский курс властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФашизмНацизмЛатвия
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