Лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку

Выполнявший рейс Стамбул — Сеул самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси

Это произошло после отказа одного из двигателей Airbus A330. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

В настоящее время проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационного инцидента.

Ранее в аэропорту Майами загорелся авиалайнер. Самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
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