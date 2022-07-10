Лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Выполнявший рейс Стамбул — Сеул самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Это произошло после отказа одного из двигателей Airbus A330. В результате экстренной посадки никто не пострадал.
В настоящее время проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационного инцидента.
Ранее в аэропорту Майами загорелся авиалайнер. Самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго.
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