Лайнер Korean Air совершил аварийную посадку в Баку

Это произошло после отказа одного из двигателей Airbus A330. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

В настоящее время проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационного инцидента.

Ранее в аэропорту Майами загорелся авиалайнер. Самолет, на борту которого находились 126 пассажиров, прилетел из американского Санта-Доминго.

