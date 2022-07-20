Квиддич переименуют из-за трансгендерного скандала с Джоан Роулинг
Международная ассоциация квиддича (IQA) объявила, что игру переименуют в квадбол, чтобы ее не ассоциировали с Джоан Роулинг, подарившей миру романы о Гарри Поттере.
Как отмечает «Коммерсантъ», в IQA назвали две причины такого решения. В частности, игроки в квиддич припомнили Роулинг скандал 2020 года, когда ее обвинили в трансфобии после серии твитов о трансгендерах.
Квиддич, описанный в книгах о Гарри Поттере, адаптировали под реальную жизнь в 2005 году. Участники этой игры бегают с метлами по овальному полю и забрасывают мячи в кольца.
Ранее депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россияне не любят персонажей книг о Гарри Поттере.
В начале июня российские пранкеры Вован и Лексус разыграли писательницу Джоан Роулинг от имени президента Украины. Они, в частности, предложили ей изменить форму шрама на лбу волшебника с молнии на украинский трезубец.
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