Квиддич переименуют из-за трансгендерного скандала с Джоан Роулинг

Международная ассоциация квиддича (IQA) объявила, что игру переименуют в квадбол, чтобы ее не ассоциировали с Джоан Роулинг, подарившей миру романы о Гарри Поттере.

Как отмечает «Коммерсантъ», в IQA назвали две причины такого решения. В частности, игроки в квиддич припомнили Роулинг скандал 2020 года, когда ее обвинили в трансфобии после серии твитов о трансгендерах.