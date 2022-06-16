Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли писательницу Джоан Роулинг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запись разговора с британской писательницей Джоан Роулинг.

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Автор саги о Гарри Поттере поверила, что пранкеры созвонились с ней от имени Владимира Зеленского. Они преложили ей изменить форму шрама на лбу волшебника - с молнии на украинский трезубец, а также сделать ему новую прическу — чуб в запорожском стиле.

«Я изучу этот момент», - пообещала писательница.

Также Роулинг заявила пранкерам, что поддерживает санкции против России и считает, что следует продолжать оказывать давление на Москву - «культурно и экономически».

Ранее администрация видеохостинга YouTube по просьбе Министерства обороны Великобритании заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, сообщает RT.

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