Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли писательницу Джоан Роулинг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запись разговора с британской писательницей Джоан Роулинг.
Автор саги о Гарри Поттере поверила, что пранкеры созвонились с ней от имени Владимира Зеленского. Они преложили ей изменить форму шрама на лбу волшебника - с молнии на украинский трезубец, а также сделать ему новую прическу — чуб в запорожском стиле.
«Я изучу этот момент», - пообещала писательница.
Также Роулинг заявила пранкерам, что поддерживает санкции против России и считает, что следует продолжать оказывать давление на Москву - «культурно и экономически».
Ранее администрация видеохостинга YouTube по просьбе Министерства обороны Великобритании заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Асад: Россия и Сирия борются против одного врага
- Новак: хайп вокруг зеленой энергетики уже прошел
- «Новые люди» готовы взяться за организацию слушаний по развитию «Сделано в России» в Госдуме
- Египет снял все коронавирусные ограничения для туристов из-за рубежа
- СМИ: в Нидерландах заявили о разоблачении российского шпиона
- Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс
- Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли писательницу Джоан Роулинг
- Жену экс-президента Молдавии обвинили в незаконном обогащении на €1 млн
- В Сербии заявили о нежелании вступать в НАТО и вводить санкции против России
- Мутко: 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru