Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли писательницу Джоан Роулинг

Автор саги о Гарри Поттере поверила, что пранкеры созвонились с ней от имени Владимира Зеленского. Они преложили ей изменить форму шрама на лбу волшебника - с молнии на украинский трезубец, а также сделать ему новую прическу — чуб в запорожском стиле.

«Я изучу этот момент», - пообещала писательница.

Также Роулинг заявила пранкерам, что поддерживает санкции против России и считает, что следует продолжать оказывать давление на Москву - «культурно и экономически».

Ранее администрация видеохостинга YouTube по просьбе Министерства обороны Великобритании заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса, сообщает RT.