Кувейт возобновил авиасообщение с 12 странами

Так, авиасообщение восстановлено с Австрией, Боснией и Герцеговиной, Великобританией, Францией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Киргизией, Нидерландами, США и Швейцарией.



Ранее сегодня стало известно, что Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран из-за ситуации с коронавирусом. Также из списка были удалены Китай, Турцию, Боснию и Косово.