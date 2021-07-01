Кувейт возобновил авиасообщение с 12 странами
Кувейт объявил о возобновлении авиасообщения с 12 странами после почти годовой паузы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Так, авиасообщение восстановлено с Австрией, Боснией и Герцеговиной, Великобританией, Францией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Киргизией, Нидерландами, США и Швейцарией.
Ранее сегодня стало известно, что Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран из-за ситуации с коронавирусом. Также из списка были удалены Китай, Турцию, Боснию и Косово.
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