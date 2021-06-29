«Победа» с 17 июля запускает рейсы из «Шереметьево» в Аланью
Лоукостер «Победа» с 17 июля запускает авиарейсы рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в турецкую Аланью. Полеты будут осуществляться каждый день. Кроме того, с 1 августа это дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии» запустит ежедневные рейсы из «Шереметьев» в Анталью.
Ранее бюджетный авиаперевозчик анонсировал возобновление полетов в Турцию из аэропорта «Внуково». С 1 июля начинаются перелёты в Анталью и Аланью, а с 1 августа – на курорты Бодрум и Даламан, а также в Стамбул.
Восстановление перелётов в Турцию из регионов будет проходить постепенно в течение лета, пообещали в «Победе».
Россия возобновила авиасообщение с Турцией в полном объёме с 22 июня по результатам визита инспекционной группы. Оно было ограничено в апреле из-за ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этой стране.
Первый рейс из России после отмены ограничений выполнила авиакомпания Turkish Airlines. Её самолёт прилетел из Москвы в Анталью 22 июня.
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