«Победа» с 17 июля запускает рейсы из «Шереметьево» в Аланью

Лоукостер «Победа» с 17 июля запускает авиарейсы рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в турецкую Аланью. Полеты будут осуществляться каждый день. Кроме того, с 1 августа это дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии» запустит ежедневные рейсы из «Шереметьев» в Анталью.

Ранее бюджетный авиаперевозчик анонсировал возобновление полетов в Турцию из аэропорта «Внуково». С 1 июля начинаются перелёты в Анталью и Аланью, а с 1 августа – на курорты Бодрум и Даламан, а также в Стамбул.