«Победа» с 17 июля запускает рейсы из «Шереметьево» в Аланью

Лоукостер «Победа» с 17 июля запускает авиарейсы рейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в турецкую Аланью. Полеты будут осуществляться каждый день. Кроме того, с 1 августа это дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии» запустит ежедневные рейсы из «Шереметьев» в Анталью.

Ранее бюджетный авиаперевозчик анонсировал возобновление полетов в Турцию из аэропорта «Внуково». С 1 июля начинаются перелёты в Анталью и Аланью, а с 1 августа – на курорты Бодрум и Даламан, а также в Стамбул.

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Восстановление перелётов в Турцию из регионов будет проходить постепенно в течение лета, пообещали в «Победе».

Россия возобновила авиасообщение с Турцией в полном объёме с 22 июня по результатам визита инспекционной группы. Оно было ограничено в апреле из-за ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этой стране.

Первый рейс из России после отмены ограничений выполнила авиакомпания Turkish Airlines. Её самолёт прилетел из Москвы в Анталью 22 июня.

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ТЕГИ:АвиаперелетыПобедаТурция
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