Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу
1 июля 202111:16
Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу. Об этом сообщили в МИД страны.
Отмечается, что российские граждане, которые прошли вакцинацию, смогут въезжать на территорию страны без необходимости проходить карантин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru