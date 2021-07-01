Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу

Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки ещё на год Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начинается с 1 июля Власти Таиланда открыли Пхукет для вакцинированных туристов Назван самый популярный продукт в онлайн-заказах россиян