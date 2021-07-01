Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу

Австрия исключила Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу. Об этом сообщили в МИД страны.

Отмечается, что российские граждане, которые прошли вакцинацию, смогут въезжать на территорию страны без необходимости проходить карантин.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАвстрия
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