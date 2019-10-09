СМИ: Турция начала вторжение в Сирию

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией на северо-востоке республики, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на турецкого чиновника, знакомого с информацией.

Как отмечает «Газета.ру», военные начали ввод войск в том регионе, где Анкара намерена начать операцию по созданию зоны безопасности.

Одной из задач армии, как пишут Argumenti.ru, является вытеснение с территории курдских формирований.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Напомним, накануне президент Турции Эрдоган заявил о том, что США начали отводить войска на северо-восток Сирии, где Турция планирует создать зону безопасности для беженцев.

