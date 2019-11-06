Жители сирийских деревень забросали камнями российский патруль
Машины российских и турецких военных закидали камнями и обувью в Сирии. Уточняется, что «нападение» было совершено жителями деревень местности Кобани, сообщает Ura.ru. уточняется, что таким образом они хотели выразить недовольство прохождением военных через деревни.
Как сообщает сирийское агенство North Press Agency, под такую акцию протеста попали российские бронированные автомобили «Тигр», а также турецкие Kirpi. Уточняется, что в одной из деревень местным удaлось остaновить мaшины российской военной полиции и зaбрaться нa одну из них.
Ранее RT сообщaло, что Россия продолжaет пaтрулировaть грaницу между Сирией и Турцией в провинции Эль-Хасака.
Ранее в эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что американские базы в Дейр-эз-Зор способны замедлить диалог курдов и Дамаска, на который надеется Россия.
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