«Настойчивый и с юмором»: Жена Познера поделилась впечатлениями от знакомства с Трампом

Промоутер Надежда Соловьева верит, что с Трампом можно договориться даже по Украине, и надеется на возобновление культурного обмена между Россией и США в будущем.

Президент США Дональд Трамп - настойчивый и рациональный человек с хорошим чувством юмора, заявила в эфире НСН жена телеведущего Владимира Познера, руководитель компании «SAV Entertainment / Русский Шоу-Центр», промоутер Надежда Соловьева, которая познакомилась с американским лидеров в 1996 году в Москве.

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Газета Politico ранее сообщила, что первый официальный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Высокопоставленные европейские дипломаты предупредили, что переговоры, которые могут определить будущее Восточной Европы, должны включать Украину, после того как Трамп и Путин договорились о начале диалога. Соловьева выразила уверенность на то, что когда ситуация в мире стабилизируется, между Россией и США наладится культурный обмен.

«Трамп приезжал в Россию, так как собирался строить здесь гостиницу Hilton. Ему очень здесь понравилось. У меня был положительный опыт общения с ним. Он произвел на меня впечатление нормального, очень успешного и рационального бизнесмена. Трамп – очень настойчивый человек с чувством юмора. Я думаю, что договориться в такой ситуации не может быть легко, но Трамп вполне договороспособный человек. Мне кажется, они должны прийти к консенсусу. Я уверена, что когда ситуация нормализуется, культурный обмен между нашими странами наладится», - сказала собеседница НСН.
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Она также рассказала о том, как сама познакомилась с Трампом.

«Мы познакомились с Трампом, когда он хотел попасть на концерт Тины Тернер в Кремле в 1996 году, который я организовывала. Мне тогда позвонил Зураб Церетели и попросил два билета на концерт Тернер для него и его друга из Америки. Но это был концерт в Кремле, все было продано. Я ему так и ответила. Он тогда сказал, что даст мой номер своему этому другу. И через пять минут мне позвонил Трамп, представился, сказал, что является большим фанатом Тины Тернер и что очень хочет на её концерт. Я ему повторила, что билетов нет. Он тогда спросил, пойду ли я на концерт, и уточнил, где я буду смотреть выступление. Я ответила, что буду на ступеньках слева от сцены. Он попросился посидеть со мной на этих ступеньках. Тогда я поняла, что легче согласиться, чем объяснить человеку, что мест нет. Он посмотрел весь концерт, сидя со мной на ступеньках. Тина Тернер приболела тогда немного, после концерта мы поехали в ресторан, хорошенько по-русски поужинали», - заключила Соловьева.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Трамп приедет в Москву на Парад Победы 9 мая.

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ФОТО: из архива Зураба Церетели
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