«Настойчивый и с юмором»: Жена Познера поделилась впечатлениями от знакомства с Трампом

Она также рассказала о том, как сама познакомилась с Трампом.

«Мы познакомились с Трампом, когда он хотел попасть на концерт Тины Тернер в Кремле в 1996 году, который я организовывала. Мне тогда позвонил Зураб Церетели и попросил два билета на концерт Тернер для него и его друга из Америки. Но это был концерт в Кремле, все было продано. Я ему так и ответила. Он тогда сказал, что даст мой номер своему этому другу. И через пять минут мне позвонил Трамп, представился, сказал, что является большим фанатом Тины Тернер и что очень хочет на её концерт. Я ему повторила, что билетов нет. Он тогда спросил, пойду ли я на концерт, и уточнил, где я буду смотреть выступление. Я ответила, что буду на ступеньках слева от сцены. Он попросился посидеть со мной на этих ступеньках. Тогда я поняла, что легче согласиться, чем объяснить человеку, что мест нет. Он посмотрел весь концерт, сидя со мной на ступеньках. Тина Тернер приболела тогда немного, после концерта мы поехали в ресторан, хорошенько по-русски поужинали», - заключила Соловьева.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что Трамп приедет в Москву на Парад Победы 9 мая.

