Пушилин заявил, что поставки западных танков не помогут Украине

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника ... Да и в целом эти танки ничего не решат», — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что у России есть серьезные «возможности противодействия», пишет Газета.ру.

Ранее Германия, Великобритания и США пообещали предоставить Украине танки, напоминает Ura.ru.

