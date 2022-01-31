Кулеба призвал Россию к дипломатическому взаимодействию
Российские власти должны продолжить дипломатическое взаимодействие, а также отвести войска от границы с Украиной, сообщают «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
«Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства страны.
Он подчеркнул, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации.
Кулеба также сообщил, что на Украине начались экономические проблемы. Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.
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