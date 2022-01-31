Кулеба призвал Россию к дипломатическому взаимодействию

«Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства страны.

Он подчеркнул, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации.

Кулеба также сообщил, что на Украине начались экономические проблемы. Это случилось из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.

