Кулеба обсудил с главой евродипломатии усиление антироссийских санкций

Это произошло во время телефонных переговоров. «Благодарны ЕС за его решительную позицию и ряд уже предпринятых решительных действий. Однако необходимость ввести новый раунд жестких санкций против России — срочная», — написал Кулеба в своем Twitter.

Также Киев и Лондон обсудили шаги по дальнейшему усилению оборонных способностей Украины.

Ранее Кулеба заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта.

