Кулеба обсудил с главой евродипломатии усиление антироссийских санкций

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил усиление антироссийских санкций с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Кулеба назвал условия участия Украины во вторых переговорах с Россией

Это произошло во время телефонных переговоров. «Благодарны ЕС за его решительную позицию и ряд уже предпринятых решительных действий. Однако необходимость ввести новый раунд жестких санкций против России — срочная», — написал Кулеба в своем Twitter.

Также Киев и Лондон обсудили шаги по дальнейшему усилению оборонных способностей Украины.

Ранее Кулеба заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраинаВеликобритания
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