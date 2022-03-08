Глава МИД Украины планирует вструтиться с Лавровым 10 марта

По словам Кулебы, встреча запланирована на 10 марта и должна состоятся в Турции.

Ранее в понедельник стало известно, что третий раунд переговоров Украины и России завершился в Белоруссии. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры закончились с «небольшими подвижками».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

