Глава МИД Украины планирует вструтиться с Лавровым 10 марта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кулебы, встреча запланирована на 10 марта и должна состоятся в Турции.

Ранее в понедельник стало известно, что третий раунд переговоров Украины и России завершился в Белоруссии. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры закончились с «небольшими подвижками».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:МИД РФМИД Украины
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