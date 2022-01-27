Кулеба: Киев согласовал с США ответ по гарантиям безопасности

Власти Украины видели ответ США и НАТО по гарантиям безопасности еще до того, как он был передан России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Киева нет возражений относительно его содержания.

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Глава МИД также отметил значимость того, что США находятся «в тесном контакте» с Украиной.

«Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», - написал Кулеба в Twitter.

Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе американского руководства, переданном российской стороне по гарантиям безопасности, есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет должной реакции на главный вопрос. Глава МИД РФ уточнил, что главный вопрос для России - недопустимость дальнейшего расширения НАТО на восток.


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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:БезопасностьМИД Украины
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