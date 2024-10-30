КСИР предупредил о «сокрушительных ударах» по Израилю в ближайшие дни
Иран в скором времени ответит на удар Израиля по исламской республике, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Мохаммад Реза Нагди, слова которого приводит иранский телеканал Al-Alam.
По его словам, «еще более сокрушительные удары» будут нанесены по Израилю в ближайшие дни. Реза Нагди отметил, что Иран «застанет врасплох» своей инициативностью и изобретательностью.
Генерал-майор подчеркнул, что удар станет продолжением серии операций, направленных на защиту иранских интересов в регионе.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что страна не намерена пересматривать свою ядерную доктрину на фоне удара Израиля по территории страны. По его словам, позиция Тегерана в этом вопросе остается прежней, передает «Радиоточка НСН».
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