КСИР предупредил о «сокрушительных ударах» по Израилю в ближайшие дни

Иран в скором времени ответит на удар Израиля по исламской республике, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Мохаммад Реза Нагди, слова которого приводит иранский телеканал Al-Alam.

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По его словам, «еще более сокрушительные удары» будут нанесены по Израилю в ближайшие дни. Реза Нагди отметил, что Иран «застанет врасплох» своей инициативностью и изобретательностью.

Генерал-майор подчеркнул, что удар станет продолжением серии операций, направленных на защиту иранских интересов в регионе.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что страна не намерена пересматривать свою ядерную доктрину на фоне удара Израиля по территории страны. По его словам, позиция Тегерана в этом вопросе остается прежней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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