КСИР предупредил о «сокрушительных ударах» по Израилю в ближайшие дни

По его словам, «еще более сокрушительные удары» будут нанесены по Израилю в ближайшие дни. Реза Нагди отметил, что Иран «застанет врасплох» своей инициативностью и изобретательностью.

Генерал-майор подчеркнул, что удар станет продолжением серии операций, направленных на защиту иранских интересов в регионе.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что страна не намерена пересматривать свою ядерную доктрину на фоне удара Израиля по территории страны. По его словам, позиция Тегерана в этом вопросе остается прежней, передает «Радиоточка НСН».

