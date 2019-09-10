В Управделами президента открестились от «агента США» Смоленкова

Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента России. Как пишет РИА Новости, об этом заявила его секретарь Елена Крылова.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, спецслужбы США вывезли из России своего информатора, который был приближен к российским властям. Источник подчёркивает, что информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства», подчёркивает Ura.ru.