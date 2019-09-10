В Управделами президента открестились от «агента США» Смоленкова

10 сентября12:02

Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента России. Как пишет РИА Новости, об этом заявила его секретарь Елена Крылова.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, спецслужбы США вывезли из России своего информатора, который был приближен к российским властям. Источник подчёркивает, что информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства», подчёркивает Ura.ru.

В МИД прокомментировали информацию о вывозе из РФ «главного шпиона» США

Между тем, по данным источников «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове. В разное время он работал в аппарате правительства, в администрации президента, а также в российском посольстве в Вашингтоне.

Кстати, ранее Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о вывозе из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя». Как сообщает RT, ссылаясь на CNN, он должен был покинуть РФ из-за угрозы его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации».


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ФОТО: РИА Новости
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