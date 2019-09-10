В Управделами президента открестились от «агента США» Смоленкова
Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента России. Как пишет РИА Новости, об этом заявила его секретарь Елена Крылова.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, спецслужбы США вывезли из России своего информатора, который был приближен к российским властям. Источник подчёркивает, что информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства», подчёркивает Ura.ru.
Между тем, по данным источников «Коммерсанта», речь идет об Олеге Смоленкове. В разное время он работал в аппарате правительства, в администрации президента, а также в российском посольстве в Вашингтоне.
Кстати, ранее Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о вывозе из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя». Как сообщает RT, ссылаясь на CNN, он должен был покинуть РФ из-за угрозы его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации».
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