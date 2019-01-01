Кремль анонсировал встречу Путина с Трампом на саммите G20
Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке состоится 28 июня после первого заседания. Она продлится около часа, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Как пишет Life.ru, встреча глав государств пройдёт в расширенном формате.
По словам Ушакова, лидеры стран обсудят вопросы стратегической безопасности, региональные конфликты, а также общее двустороннее состояние дел.
Как пишет RT, встреча пройдёт в зоне переговоров для лидеров. Отмечается, что помещение было выбрано американской стороной.
Ранее в эфире НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев заявил о максимальной личной заинтересованности в переговорах со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, однако выразил сомнения в их результативности.
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