Кремль анонсировал встречу Путина с Трампом на саммите G20

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке состоится 28 июня после первого заседания. Она продлится около часа, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Как пишет Life.ru, встреча глав государств пройдёт в расширенном формате.

По словам Ушакова, лидеры стран обсудят вопросы стратегической безопасности, региональные конфликты, а также общее двустороннее состояние дел.

Как пишет RT, встреча пройдёт в зоне переговоров для лидеров. Отмечается, что помещение было выбрано американской стороной.