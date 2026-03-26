Жеребьевку финала Кубка Азии по футболу в Саудовской Аравии перенесли

Азиатская конфедерация футбола (AFC) перенесла жеребьевку финальной стадии Кубка Азии следующего года, которая должна была пройти 11 апреля в Эр-Рияде. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Как отметили AFC, решение приняли для обеспечения присутствия всех заинтересованных сторон без каких-либо препятствий.

Финальная стадия Кубка Азии состоится в Саудовской Аравии 7 января - 5 февраля 2027 года.

Ранее конфедерация на фоне ситуации на Ближнем Востоке отложила проведение игр азиатской Лиги чемпионов, приостановила чемпионат Катара и отменила встречу Финалиссимы между национальными командами Аргентины и Испании.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
