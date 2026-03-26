В Иране призвали США сдаться и признать поражение в конфликте
США следует признать поражение в конфликте с Ираном. Об этом заявил официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Эбрахим Резаи.
«Безусловно, в этой битве именно Америка должна сдаться и признать поражение», - написал парламентарий в соцсети X.
По словам Резаи, президент США Дональд Трамп «будет унижен, и унижен окончательно».
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что операция США и Израиля в Иране вышла из-под контроля, пишет 360.ru. По его мнению, конфликт подвел мир к черте глобальной войны.
