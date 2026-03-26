В школе в Челябинске ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета

Ученик девятого класса выстрелил в сверстницу из сигнального пистолета в школе в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инцидент произошел в школе №32. По предварительным данным, девятиклассник пришел в учреждение с пластиковым арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом.

«Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу», - указали в правительстве.

По данным властей, после нападения школьник выпрыгнул в окно и получил травмы. Пострадавших учеников госпитализировали в детскую областную больницу, им оказывают необходимую помощь.

Ранее в Краснокамске посетитель магазина выстрелил в другого покупателя, пострадавший получил травму головы, пишет Ura.ru.

