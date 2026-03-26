В школе в Челябинске ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета
Ученик девятого класса выстрелил в сверстницу из сигнального пистолета в школе в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Инцидент произошел в школе №32. По предварительным данным, девятиклассник пришел в учреждение с пластиковым арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом.
«Произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу», - указали в правительстве.
По данным властей, после нападения школьник выпрыгнул в окно и получил травмы. Пострадавших учеников госпитализировали в детскую областную больницу, им оказывают необходимую помощь.
Ранее в Краснокамске посетитель магазина выстрелил в другого покупателя, пострадавший получил травму головы, пишет Ura.ru.
- Давайте обсуждать: Кинотеатры запросили «адекватных» квот на зарубежные фильмы
- Жалуются все: Почему тысячи уголовных дел не решают проблемы в ЖКХ
- У берегов Турции БПЛА атаковали танкер со 140 тысячами тонн нефти
- Своя «Нобелевка» и квоты на Голливуд: Что Путин пообещал деятелям культуры
- В ЛНР автобус съехал с трассы в частное подворье, пострадали четыре человека
- Суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта
- Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву
- Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе
- В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку