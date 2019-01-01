Новости за ночь: Стали известны темы переговоров Трампа и Путина

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В Белом доме назвали темы переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20. Представители американской администрации ожидают, что в японской Осаке пойдет разговор, посвящённый преимущественно региональной безопасности, в частности, вопросам по Ирану, Украине и Ближнему Востоку. Кроме того, стороны могут затронуть темы контроля над вооружениями и улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

Добавим, ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского президентов на саммите «Большой двадцатки», который состоится 28—29 июня.

