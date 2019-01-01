Новости за ночь: Стали известны темы переговоров Трампа и Путина
Главные события ночи по версии НСН.
США обозначали тему переговоров Путина и Трампа на G20
В Белом доме назвали темы переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20. Представители американской администрации ожидают, что в японской Осаке пойдет разговор, посвящённый преимущественно региональной безопасности, в частности, вопросам по Ирану, Украине и Ближнему Востоку. Кроме того, стороны могут затронуть темы контроля над вооружениями и улучшения отношений Москвы и Вашингтона.
Добавим, ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского президентов на саммите «Большой двадцатки», который состоится 28—29 июня.
ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии
ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Как сообщает РИА Новости, ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на вторник. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Ранее стало известно, что группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.
В России создадут шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий. Как отметил автор инициативы, это поможет справиться с безработицей среди молодёжи. Парламентарий отметил, что за последний год на рынке труда отмечен прирост вакансий для рабочего персонала, однако эти предложения остаются вне зоны интересов молодёжи. Это связано с тем, что молодые люди в целом не настроены на обучение в средних специальных учебных заведениях – как раз там можно освоить рабочую профессию, а стремятся к обучению в вузах.
Виктор Зубарев уже направил свое предложение министру просвещения России Ольги Васильевой.
В Грузии предложили альтернативный способ привлечения российских туристов
Грузия не хочет терять российских туристов. Для многих сдача внаем комнат, квартир и дач является единственным источником дохода.Так глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил Минэкономики страны и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.
Также Алавердашвили предлагает назначить чартерные рейсы. По его словам, он уже обсудил эту инициативу с коллегами, а некоторые страны согласились помочь. Речь, в частности, идет об Украине и Казахстане.
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