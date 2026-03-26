В Греции землетрясение повредило здания монастырей на горе Афон

Землетрясение произошло на севере Греции в 11 километрах северо-западнее поселения Карея, получили повреждения здания монастырей на горе Афон. Об этом сообщила газета «Ворья».

«Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон», - отмечается в материале.

По данным газеты, в стенах зданий появились трещины, были повреждены фрески. Кроме того, в церкви откололся фрагмент люстры прямо во время богослужения. Как сообщили монахи, повреждения зафиксировали в старых скитах и кельях.

Ранее в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки зарегистрировали в 55 км от острова Сицилия, пишет 360.ru.

