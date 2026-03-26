В Греции землетрясение повредило здания монастырей на горе Афон
Землетрясение произошло на севере Греции в 11 километрах северо-западнее поселения Карея, получили повреждения здания монастырей на горе Афон. Об этом сообщила газета «Ворья».
«Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон», - отмечается в материале.
По данным газеты, в стенах зданий появились трещины, были повреждены фрески. Кроме того, в церкви откололся фрагмент люстры прямо во время богослужения. Как сообщили монахи, повреждения зафиксировали в старых скитах и кельях.
Ранее в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки зарегистрировали в 55 км от острова Сицилия, пишет 360.ru.
- «Всем плевать!»: Никто не будет беречь сотрудников с беременными женами
- Жеребьевку финала Кубка Азии по футболу в Саудовской Аравии перенесли
- В Иране призвали США сдаться и признать поражение в конфликте
- Давайте обсуждать: Кинотеатры запросили «адекватных» квот на зарубежные фильмы
- Жалуются все: Почему тысячи уголовных дел не решают проблемы в ЖКХ
- В школе в Челябинске ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета
- У берегов Турции БПЛА атаковали танкер со 140 тысячами тонн нефти
- Своя «Нобелевка» и квоты на Голливуд: Что Путин пообещал деятелям культуры
- В ЛНР автобус съехал с трассы в частное подворье, пострадали четыре человека