В ЛНР автобус съехал с трассы в частное подворье, пострадали четыре человека

Автобус, следовавший из Москвы в Стаханов, съехал с трассы в частное подворье в Марковке в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство региона в своем канале в Мах.

После ЧП четыре человека получили ушибы различной степени тяжести. Пострадали двое пассажиров автобуса и двое жителей дома: мать и ребенок 2019 года рождения. Скорая помощь доставила их в местное медучреждение.

Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, одного из пострадавших поместили в хирургическое отделение. Еще один отправится для дообследования в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в Москве маршрутный автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 72-м км внешней стороны МКАД, шесть человек пострадали, напоминает 360.ru.


