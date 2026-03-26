У берегов Турции БПЛА атаковали танкер со 140 тысячами тонн нефти
Неизвестные беспилотники атаковали в Черном море у берегов Турции танкер турецкой компании ALTURA. Об этом сообщил телеканал NTV.
«В 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, произошел мощный взрыв», - указано в сообщении.
По данным канала, судно перевозит 140 тысяч тонн нефти. У танкера были повреждены мостик и машинное отделение.
Экипаж судна состоит из 27 турецких граждан, они запросили помощь. Пострадавших после инцидента нет.
Ранее нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика был перехвачен в Средиземном море, судно захватили военно-морские силы Франции, пишет 360.ru.
