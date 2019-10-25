Кредит на $600 млн. Минск и Москва повышают ставки

25 октября 201916:42
Екатерина Клепко

Минский политолог в эфире НСН заявил, что в денежные отношения двух стран вмешалась политика.

Белоруссия больше не будет запрашивать у России кредит в размере 600 миллионов долларов. Такое заявление сделал министр финансов страны Максим Ермолович.

«Есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», - заявил Ермолович.

Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что Белоруссия действительно решила не идти на политические уступки ради денег.

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«Белоруссия воспринимает слова Силуанова в политической плоскости. Поэтому, видимо, Беларусь на политические уступки решила не идти и искать другие источники финансирования. Было заявлено, что уже есть договорённость с Китаем о выделении практически аналогичной суммы. Это говорит о том, что переговоры Минска и Москвы становятся всё более динамичными, каждая сторона повышает ставки. Очевидно, что кроме экономических, финансовых мотивов, есть мотивы политические», - отметил Дзермант.

Стоит отметить, что ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил, что кредита в размере 600 миллионов долларов для Белоруссии может и не быть.

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ФОТО: flickr.com
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