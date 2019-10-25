Кредит на $600 млн. Минск и Москва повышают ставки

Белоруссия больше не будет запрашивать у России кредит в размере 600 миллионов долларов. Такое заявление сделал министр финансов страны Максим Ермолович.

«Есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», - заявил Ермолович.

Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что Белоруссия действительно решила не идти на политические уступки ради денег.