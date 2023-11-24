Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из Газы
Международный комитет Красного Креста подтвердил освобождение палестинским движением ХАМАС 24 заложников из сектора Газа. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Людей переправили на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и Газы.
По данным телеканала Al Jazeera, в группе 13 граждан Израиля, 10 тайцев и филиппинец. Также освобождены 39 женщин и детей, которые содержались в израильских тюрьмах.
В пятницу, 24 ноября, вступило в силу соглашение между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Телеканал Al Hadath сообщил, что в одноименном городе сохраняется спокойная обстановка, отмечает «Радиоточка НСН».
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