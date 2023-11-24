Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из Газы

Людей переправили на контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и Газы.

По данным телеканала Al Jazeera, в группе 13 граждан Израиля, 10 тайцев и филиппинец. Также освобождены 39 женщин и детей, которые содержались в израильских тюрьмах.

В пятницу, 24 ноября, вступило в силу соглашение между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Телеканал Al Hadath сообщил, что в одноименном городе сохраняется спокойная обстановка, отмечает «Радиоточка НСН».

