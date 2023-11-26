Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа
26 ноября 202319:30
Армия Израиля сообщила о передаче Международному комитету Красного Креста 17 заложников из сектора Газа, передает агентство ТАСС.
Палестинское движение ХАМАС освободило 14 израильских заложников. Также в группе три иностранца. Их гражданство не называется.
ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, освободило заложника с российским гражданством. Движение отметило поддержку РФ Палестины.
В пятницу ХАМАС освободило первую группу заложников из 24 человек. Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru