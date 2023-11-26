Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС освободило 14 израильских заложников. Также в группе три иностранца. Их гражданство не называется.

ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, освободило заложника с российским гражданством. Движение отметило поддержку РФ Палестины.

В пятницу ХАМАС освободило первую группу заложников из 24 человек. Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев, напоминает «Радиоточка НСН».

