Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о передаче Международному комитету Красного Креста 17 заложников из сектора Газа, передает агентство ТАСС.

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Палестинское движение ХАМАС освободило 14 израильских заложников. Также в группе три иностранца. Их гражданство не называется.

ХАМАС в воскресенье, 26 ноября, освободило заложника с российским гражданством. Движение отметило поддержку РФ Палестины.

В пятницу ХАМАС освободило первую группу заложников из 24 человек. Израиль выпустил из тюрем 39 палестинцев, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ЗаложникиИзраильСектор Газа

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