«Красные линии»: Азербайджан использует СВО на Украине для нападок на Армению
Баку прощупывает красные линии, потому что у РФ возникли сложности на Украине, сказал НСН политолог Александр Искандарян.
Россия сильно занята происходящем на Украине, и это является главной причиной активности Азербайджана. Баку прощупывает красные линии, потому что у Москвы возникли сложности в проведении специальной военной операции, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Института Кавказа Александр Искандарян.
В ночь на 13 сентября обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Страны обвинили друг друга в эскалации, а премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и Совету безопасности ООН. К утру азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8:00 по московскому времени. Искандарян считает, что Баку использует сложности России, испытываемые на Украине, в своих целях.
«ОДКБ с юридической точки зрения должны реагировать на то, что происходит в странах-участницах. В политической реальности понятно, что речь идет о России, но основные заботы Москвы связаны далеко не Северным Кавказом, а с другим регионом. Россия сильно занята тем, что сегодня происходит на Украине, и это является главной причиной активности Азербайджана. Баку прощупывает красные линии, потому что у РФ сложности на Украине. Думаю, что сейчас идет интенсивный переговорный процесс, но тут разговор не о том, поможет ОДКБ или нет, а скорее о ресурсах и инструментариях», - сказал Искандарян.
Собеседник «Радиоточки НСН» подчеркнул, что эскалация конфликта носит масштабный характер. Остается, по его словам, неясным, где собираются остановиться азербайджанцы.
«Информация, которая доходит, противоречивая. Понятно, что эскалация довольно серьезного масштаба, где и каким образом собираются останавливаться или нет азербайджанцы, пока непонятно. Либо это начало чего-то более широкомасштабного. Стоит надеяться, что при привлечении различного рода политических инструментов ситуацию можно будет попробовать остановить. Хотя повторюсь, делать прогнозы сложно, мы находимся внутри незавершенного процесса», - отметил Искандарян.
Во время подготовки статьи премьер-министр Никол Пашинян выступил перед парламентом Армении. Он заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном были убиты 49 человек, но эта цифра не окончательная.
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