«Красные линии»: Азербайджан использует СВО на Украине для нападок на Армению

В ночь на 13 сентября обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Страны обвинили друг друга в эскалации, а премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и Совету безопасности ООН. К утру азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8:00 по московскому времени. Искандарян считает, что Баку использует сложности России, испытываемые на Украине, в своих целях.

«ОДКБ с юридической точки зрения должны реагировать на то, что происходит в странах-участницах. В политической реальности понятно, что речь идет о России, но основные заботы Москвы связаны далеко не Северным Кавказом, а с другим регионом. Россия сильно занята тем, что сегодня происходит на Украине, и это является главной причиной активности Азербайджана. Баку прощупывает красные линии, потому что у РФ сложности на Украине. Думаю, что сейчас идет интенсивный переговорный процесс, но тут разговор не о том, поможет ОДКБ или нет, а скорее о ресурсах и инструментариях», - сказал Искандарян.