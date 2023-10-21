КПП «Рафах» закрылся после пропуска 20 грузовиков с медикаментами
ограничный Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» между Египтом и сектором Газа закрылся. Это произошло после того, как через него прошли 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает телеканал CNN 21 октября.
В радикальном движении ХАМАС подтвердили, что гуманитарный конвой доставил пострадавшим жителям палестинского анклава медицинские препараты и инструменты, некоторое количество консервов.
Груз передан палестинскому Красному Полумесяцу, сообщили в обществе Красного Полумесяца Египта.
Ранее в субботу КПП «Рафах» открыли для транспортировки гуманитарных грузов. Также стало известно, что властям не удалось договориться об эвакуации раненых из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru