КПП «Рафах» уже пересекли 99 россиян

Пункт пропуска «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта, пересекли 99 граждан России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы

По данным ведомства, это, в том числе 43 ребенка.

Ранее в МЧС РФ заявили, что из египетского Каира в Москву вылетел спецборт ведомства Ил-76, на котором находятся 70 эвакуированных из палестинского анклава граждан РФ.

Как рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ЕгипетМЧС РФСектор ГазаПалестина

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