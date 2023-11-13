КПП «Рафах» уже пересекли 99 россиян

По данным ведомства, это, в том числе 43 ребенка.

Ранее в МЧС РФ заявили, что из египетского Каира в Москву вылетел спецборт ведомства Ил-76, на котором находятся 70 эвакуированных из палестинского анклава граждан РФ.

Как рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

