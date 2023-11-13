КПП «Рафах» уже пересекли 99 россиян
Пункт пропуска «Рафах», который находится на границе сектора Газа и Египта, пересекли 99 граждан России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, это, в том числе 43 ребенка.
Ранее в МЧС РФ заявили, что из египетского Каира в Москву вылетел спецборт ведомства Ил-76, на котором находятся 70 эвакуированных из палестинского анклава граждан РФ.
Как рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много несовершеннолетних граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru