КПП «Рафах» пересекли еще 100 россиян и членов их семей

В сообщении говорится, что находящиеся в египетском Каире специалисты ведомства оказывают им медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что прибывших обеспечивают питанием и водой, а также помогают в оформлении необходимых документов.

«Всего из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек. В Россию десятью рейсами авиации прибыли свыше 940 человек, в том числе 420 детей», - добавили в МЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь в эвакуации граждан россиян из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

