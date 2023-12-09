КПП «Рафах» пересекли еще 100 россиян и членов их семей
Порядка 100 российских граждан и членов их семей пересекли КПП «Рафах», сообщает пресс-служба МЧС России.
В сообщении говорится, что находящиеся в египетском Каире специалисты ведомства оказывают им медицинскую и психологическую помощь.
Отмечается, что прибывших обеспечивают питанием и водой, а также помогают в оформлении необходимых документов.
«Всего из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек. В Россию десятью рейсами авиации прибыли свыше 940 человек, в том числе 420 детей», - добавили в МЧС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за помощь в эвакуации граждан россиян из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru