«Козел отпущения!»: В Казахстане назвали Масимова «запятой» в деле о январских событиях
Амиржан Косанов сказал в эфире НСН, что Назарбаев или члены его семьи должны были быть в курсе планов государственного переворота.
Приговор экс-главе комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову не является точкой в деле о январских событиях 2022 года, заявил в интервью НСН бывший кандидат в президенты этой страны Амиржан Косанов.
Суд Астаны ранее назначил Масимову 18 лет лишения свободы. Его, в частности, признали виновным по статьям о государственной измене и насильственном захвате власти.
«В данной ситуации Масимов всего лишь крайний, как козел отпущения. Казахстанская модель власти была ориентирована исключительно на одного человека, Нурсултана Назарбаева. В этой системе сам Назарбаев и члены его семьи стояли выше конституционных органов власти, - парламента, правительства и так далее. Как политик со стажем, я не могу допустить, чтобы такие деяния, как попытка государственного переворота, были бы сделаны без ведома самого Назарбаева или, как минимум, членов его семьи», - сказал Косанов.
По его словам, тайны январских событий остаются не раскрытыми.
«Все истинные тайны января 2022 года покрыты мраком. Мы не услышали Назарбаева, как главного режиссера процесса транзита власти от себя любимого к Токаеву. Мы не услышали самого президента Токаева, который мог бы буквально по минутам рассказать, что случилось в те трагические дни. Есть некоторые комментарии от российского журналиста-публициста, некоторые якобы свидетельские показания государственных чиновников в Казахстане, но не более того», - посетовал политик.
Косанов назвал Масимова «запятой» в расследовании январских событий, указав при этом на желающих предъявить «по гамбургскому счету» действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
«При всей моей нелюбви и неприязни к спецслужбам, которыми руководил Масимов, судебный процесс не ставит точки в январском вопросе. Увы, остаются вопросы, и они будут тревожить общество. Есть представители так называемого старого Казахстана, которые обижены на Токаева и не успокоились. Они могу выставить "гамбургский счет" Токаеву. Так что, я думаю, что разговоры о январском процессе будут продолжаться и Масимов всего лишь запятая, но не точка», - заключил собеседник НСН.
Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Поводом для них послужило двукратное увеличение стоимости сжиженного газа. Беспорядки начались в Жанаозене и Актау, затем перекинулись на другие города, боевики начали нападать на госучреждения. На фоне протестов в Казахстан ввели миротворцев ОДКБ, с помощью которых ситуацию удалось успокоить. В ходе январских событий погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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