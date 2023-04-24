«Козел отпущения!»: В Казахстане назвали Масимова «запятой» в деле о январских событиях

Приговор экс-главе комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Кариму Масимову не является точкой в деле о январских событиях 2022 года, заявил в интервью НСН бывший кандидат в президенты этой страны Амиржан Косанов.

Суд Астаны ранее назначил Масимову 18 лет лишения свободы. Его, в частности, признали виновным по статьям о государственной измене и насильственном захвате власти.