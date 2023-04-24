Экс-председателя КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова виновным в госизмене, сообщает ТАСС.

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Также экс-силовика признали в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 18 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», - заявили в суде.

Кроме того, имущество Масимова будет конфисковано.

Ранее суд в Казахстане приговорил подозреваемого в подготовке покушения на казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева к 17 годам колонии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ГосизменаУголовное НаказаниеКонфискацияКазахстан

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