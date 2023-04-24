Экс-председателя КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы

Также экс-силовика признали в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 18 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», - заявили в суде.

Кроме того, имущество Масимова будет конфисковано.

Ранее суд в Казахстане приговорил подозреваемого в подготовке покушения на казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева к 17 годам колонии, сообщает RT.