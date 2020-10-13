Козак встретился с президентом Киргизии после протестов в стране

В понедельник пресс-служба Жээнбекова распространила заявление, что ЕС признает власть президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственной легитимной в стране, а у Жээнбекова хватит ресурсов для стабилизации ситуации в республике. Также в ЕС готовы помочь стране, в том числе в проведении повторных выборов.

Массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов неделю назад. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения. Как сообщает RT, минувшая ночь прошла в городе спокойно.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.

