Козак встретился с президентом Киргизии после протестов в стране
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.
«Президент Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, прибывшем в Кыргызстан по поручению президента РФ Владимира Путина», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что ранее с ммента начала волнений в Киргизии Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с Путиным. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ситуацией в республике и предлагала помощь.
В понедельник пресс-служба Жээнбекова распространила заявление, что ЕС признает власть президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственной легитимной в стране, а у Жээнбекова хватит ресурсов для стабилизации ситуации в республике. Также в ЕС готовы помочь стране, в том числе в проведении повторных выборов.
Массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов неделю назад. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения. Как сообщает RT, минувшая ночь прошла в городе спокойно.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает протесты в Киргизии.
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