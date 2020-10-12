Власти Киргизии: ЕС признает власть президента страны единственно легитимной
ЕС признает власть президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственной легитимной в стране, передает ТАСС заявление пресс-службы президента.
При этом в Брюсселе считают, что у Жээнбекова хватит ресурсов для стабилизации ситуации в республике. Также в ЕС готовы помочь стране, в том числе в проведении повторных выборов.
Массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов неделю назад. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями однако затем снова задержали.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.
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