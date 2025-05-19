«Дрон-матка»: В России восхитились новым китайским кораблем-носителем для БПЛА
Китайским разработчикам удалось создать уникальный дрон-матку, значительно превосходящий уже существующие аналоги, сказал НСН Максим Кондратьев.
Новый китайский дрон-матка во много раз превосходит по своим техническим характеристикам имеющиеся аналоги — это касается и грузоподъемности корабля носителя, и дальности его применения, и высоты полета. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Китай в июне протестирует корабль-носитель для беспилотников Jiu Tian SS-UAV. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Аппарат сможет пролетать до 7000 км на высоте 15 км, выпуская более 100 FPV-дронов, управляемых искусственным интеллектом. Продолжительность полёта планируется на уровне 12 часов. По словам Кондратьева, несмотря на то, что концепция корабля-носителя не является новой, он значительно превосходит своих современников по характеристикам.
«Концепция не нова, в частности, она используется в зоне спецоперации. Фактически это дроны-матки. Зачем они нужны? Чтобы увеличить дальность применения, например, FPV-дронов. Так, в зоне СВО дрон-матка самолетного или мультироторного типа заносит FPV-дроны за линию боевого соприкосновения, отпускает их и наносит урон в тылу противника, например, парализуя или уничтожая логистику снабжения. Сами по себе FPV-дроны на такой дальности не работают, и поэтому их туда нужно заносить. Но технически мы упираемся в то, что современные дроны-матки несут максимум десять таких беспилотников. Китайцы же сделали все недостатки существующих систем своими преимуществами — в их случае уже идет разговор о сотнях, а то и тысячах дронов, потому что этот корабль может поднимать шесть тонн», — сказал Кондратьев.
Впечатляет также дальность применения нового китайского корабля-носителя и высота его полета, подчеркнул собеседник НСН.
«Что касается дальности применения, если у современных дронов, которые работают в зоне СВО, в среднем это 50-100 километров, представленный в Китае беспилотник может преодолевать тысячи километров. Еще один фактор — это высота. Современные дроны можно уничтожать либо из стрелкового зенитного оружия, либо комплексами ПВО в силу небольшой высоты полета. Китайский дрон поднимается гораздо выше, чем лайнеры гражданской авиации (на 15000 метров в высоту, куда системы ПВО уже не достают). Чтобы его уничтожить, нужны истребители. Выстраивается концепция, как обеспечить безопасность долета этого дрона с использованием истребителей и других авиационных средств. Кроме того, если российские дроны работают на двигателях внутреннего сгорания и электродвигателях, то китайские разработчики используют реактивную силовую установку, позволяющую достигать столь впечатляющих высот и дальности», — подытожил он.
Ранее глава Рязанской области Павел Малков заявил, что региону выделят более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников в 2026 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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