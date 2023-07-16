Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar
Власти самопровозглашенной республики Косово закупили у Турции беспилотные аппараты Bayraktar. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Приштина приобрела беспилотники у Анкары на фоне обострения ситуации на севере края, где этнические сербы отказываются признавать власть самопровозглашенной республики. Информация о качестве и стоимости БПЛА не раскрывается.
Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что численность армии самопровозглашенного государства за последние два года увеличилась на 80%.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич в пятницу объявил, что республика ввела на месяц мораторий на экспорт вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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