Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar

Власти самопровозглашенной республики Косово закупили у Турции беспилотные аппараты Bayraktar. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что Приштина приобрела беспилотники у Анкары на фоне обострения ситуации на севере края, где этнические сербы отказываются признавать власть самопровозглашенной республики. Информация о качестве и стоимости БПЛА не раскрывается.

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что численность армии самопровозглашенного государства за последние два года увеличилась на 80%.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в пятницу объявил, что республика ввела на месяц мораторий на экспорт вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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