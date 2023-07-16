Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar

Отмечается, что Приштина приобрела беспилотники у Анкары на фоне обострения ситуации на севере края, где этнические сербы отказываются признавать власть самопровозглашенной республики. Информация о качестве и стоимости БПЛА не раскрывается.

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что численность армии самопровозглашенного государства за последние два года увеличилась на 80%.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в пятницу объявил, что республика ввела на месяц мораторий на экспорт вооружений, передает «Радиоточка НСН».

