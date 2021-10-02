Космический аппарат BepiColombo сделал первый фотоснимок Меркурия
Первое фото Меркурия сделал BepiColombo – космический аппарат. Чёрно-белый кадр сделан 1 октября во время полёта зонда мимо планеты. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
Заснятая зона представляет собой часть северного полушария Меркурия. Более подробные снимки поступят позже. В ходе миссии космического агенства к Меркурию должны приблизиться два орбитальных аппарата. Их задача – всестороннее изучение невидимой стороны и припланетного пространства планеты.
Ранее стало известно, что Россия в 2022 году планирует отправить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовика «Прогресс», сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета МКС.
18 марта следующего года на станцию полетит «Союз МС-21», который доставит на орбиту российских космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, а на 21 сентября запланирован старт «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным на борту.
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