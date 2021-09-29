Россия в следующем году отправит к МКС пять кораблей

Россия в 2022 году планирует отправить к Международной космической станции два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовика «Прогресс», сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета МКС.

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18 марта следующего года на станцию полетит «Союз МС-21», который доставит на орбиту российских космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, а на 21 сентября запланирован старт «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным на борту.

«Прогресс МС-19» стартует 15 февраля. На 3 июня запланирован старт «Прогресс МС-20», на 26 октября - «Прогресс МС-21».

В текущем году Россия выполнила запуск двух «Прогрессов» и одного «Союза», а также модуля «Наука».

Как сообщалось, NASA в феврале следующего года планирует запустить на МКС первый космический корабль с полностью коммерческим экипажем.

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Фото: nasa.gov
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