«Роскосмос» начал подготовку к высадке человека на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. По итогам должны быть разработаны требования к технике для организации таких миссий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Отмечается, что цель научно-исследовательской работы – разработка предложений, рекомендаций, требований для обеспечения полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и ее поверхности с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, пишет RT.
Известно, то общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Также в документе говорится, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет осуществлять на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
Между тем, в августе стало известно, что полёт американских астронавтов к Луне и высадка на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году будет невозможна из-за задержки в разработке скафандров. Об этом объявлено в докладе генерального инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Пола Мартина.
Текущий график NASA предусматривает производство первых двух готовых к полету новых скафандров к ноябрю 2024 года. Однако, по данным Мартина, возникла 20-месячная задержка с проверкой и испытанием костюмов для астронавтов. На
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