«Роскосмос» начал подготовку к высадке человека на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. По итогам должны быть разработаны требования к технике для организации таких миссий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что цель научно-исследовательской работы – разработка предложений, рекомендаций, требований для обеспечения полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и ее поверхности с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, пишет RT.

Известно, то общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Также в документе говорится, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет осуществлять на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

«Сверхтяж» пока не виден: Рогозин объяснил задержку с лунной ракетой

Между тем, в августе стало известно, что полёт американских астронавтов к Луне и высадка на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году будет невозможна из-за задержки в разработке скафандров. Об этом объявлено в докладе генерального инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Пола Мартина.

Текущий график NASA предусматривает производство первых двух готовых к полету новых скафандров к ноябрю 2024 года. Однако, по данным Мартина, возникла 20-месячная задержка с проверкой и испытанием костюмов для астронавтов. На

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Космический КорабльЛунаРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры