«Роскосмос» начал подготовку к высадке человека на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. По итогам должны быть разработаны требования к технике для организации таких миссий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что цель научно-исследовательской работы – разработка предложений, рекомендаций, требований для обеспечения полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и ее поверхности с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, пишет RT.

Известно, то общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Также в документе говорится, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет осуществлять на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.