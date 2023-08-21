«Кошмарим бандосов»: Пригожин рассказал о работе ЧВК «Вагнер» в Африке

«Работаем. Температура +50°. Все как мы любим. «Группа Вагнера» проводит развед-поисковую деятельность», - сказал предприниматель.

Как утверждает Grey Zone, видеообращение записано в одной из стран Африки. По словам Пригожина, «Вагнер» делает континент «еще более свободным».

Бизнесмен отметил, что ЧВК «кошмарит» ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и «других бандосов».

Представитель Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что власти США не считают, что ЧВК «Вагнер» причастна к военному перевороту в Нигере, сообщает «Радиоточка НСН».

