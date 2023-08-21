«Кошмарим бандосов»: Пригожин рассказал о работе ЧВК «Вагнер» в Африке
Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение и рассказал о работе группы. Запись опубликовал Telegram-канал Grey Zone.
«Работаем. Температура +50°. Все как мы любим. «Группа Вагнера» проводит развед-поисковую деятельность», - сказал предприниматель.
Как утверждает Grey Zone, видеообращение записано в одной из стран Африки. По словам Пригожина, «Вагнер» делает континент «еще более свободным».
Бизнесмен отметил, что ЧВК «кошмарит» ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и «других бандосов».
Представитель Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что власти США не считают, что ЧВК «Вагнер» причастна к военному перевороту в Нигере, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru